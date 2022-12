Cristiane Pansolin /PCPR

Equipes operacionais da Polícia Penal do Paraná realizaram na sexta-feira (23), uma operação de transferência de 47 pessoas privadas de liberdade (PPLs), das cadeias públicas de Guaratuba e Paranaguá, no Litoral do Estado.

A ação faz parte dos trabalhos da Operação Verão Maior. O comboio contou com o uso de nove viaturas, apoio de três aeronaves não tripuladas – drones – do Grupo de Operações Aéreas Penitenciárias (GOAP) e mobilizou 25 policiais penais. Além disso, 20 policiais militares da Companhia Tático Móvel de Trânsito (Cotamotran), auxiliaram no deslocamento, priorizando a passagem da escolta.

O policial penal e coordenador operacional do Verão Maior pela Polícia Penal, João Paulo Schlemper, explica que uma balsa foi usada exclusivamente para a travessia do comboio, na Bahia de Guaratuba.

“Foi necessário um planejamento prévio, tendo em vista os últimos acontecimentos relacionados às rodovias de acesso e saída do Litoral do Paraná. Dessa forma, a escolta foi mais rápida e segura”, destacou.

Os policiais seguiram de Guaratuba até Paranaguá. Em seguida, todas as 47 pessoas privadas de liberdade foram levadas até o Complexo de Piraquara.

