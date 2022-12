Franklin de Freitas

O sol promete brilhar hoje e o Natal de Curitiba está cheio de programas para curtir o calor do dia. A roda-gigante na Vila Electrolux é uma das opções. A atração na Praça Santos Andrade abre das 16h às 22h. O visitante também pode aproveitar a feirinha de Natal, com as bancas de gastronomia e artesanato. Na Praça Osório também tem feira de Natal.



O Natal também vai para dentro do histórico Instituto de Educação do Paraná hoje. Às 11h, será palco do espetáculo Encantorias. A programação tem ainda uma cantata na Defensoria Pública, no Centro Histórico. A partir das 18h, personagens caracterizados vão ocupar as janelas e sacadas do imóvel de 1898.