Mario Akira/Arq. BP

Desde a manhã deste sábado (24) o tempo está estável na maioria das regiões paranaenses. Entre as regiões sul, parte dos Campos Gerais e o leste, ainda há uma grande concentração de nuvens, com alguns registros de chuviscos ocasionais entre a Serra do Mar e as praias. Nas demais regiões, o sol predomina com temperaturas em elevação.

Em Curitiba a tarde começa encoberta, com temperaturas amenas. A máxima às 13h45 estavam em pouco mais de 20°C.

No domingo (25), feriado Natalino, os índices de instabilidade aumentam, em função do tempo abafado. Com isso, pancadas de chuva passam a ser esperadas a partir da tarde, ocorrendo de forma rápida e localizada em diversas regiões paranaenses. Eventos de chuva devem vir acompanhados também de raios. Entre a RMC e o litoral, segue com muitas nuvens e os eventos de chuva esperados devem ser fracos e ocasionais.

A semana que vem, a última do ano, terá a presença de chuva desde a segunda-feira (26), e assim seguir até a sexta-feira (30), quando o volta a aparecer em Curitiba. No sábado (31) o tempo também tem previsão de ser bom, mas 2023 deve começar com chuva.