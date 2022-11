Divulgação/PRF

Um manifestação bloqueou o Contorno Leste de Curitiba no começo da tarde desta segunda-feira (7). Foi pouco depois das 14 horas no km 106 da rodovia. Os manifestantes, como aconteceu na semana passada, atearam fogo em pneus e madeira e fecharam a rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interviu e dispersou na manifestação. Bombeiros foram até o local para apagar as chamas e limpar a pista, que foi liberada pouco depois das 15 horas.

Até o começo da tarde desta segunda, o Paraná registrava seis pontos de bloqueio de bolsonaristas em rodovias estaduais e federais. As informações são da Polícia Militar do Paraná (PMPR) do boletim das 13h30 e da Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF-PR).

Eram cinco bloqueios parciais nas rodovia estaduais.