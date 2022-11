PRF

A Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF) informou nesta terça (29) que mais um ponto da BR-277 foi interditado devido à queda de barreira. O bloqueio foi no quilômetro 60, sentido Litoral, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, mas a queda de barreira foi no quilômetro 41.

Prefeito de Guaratuba diz que escapou de soterramento na BR-376 por milagre; veja vídeo

BR-376, na Grande Curitiba, tem interdição total por causa de queda de barreira; carros foram atingidos

A cronologia das interdições

28/11

15:20

Em Guaratuba /PR, na BR 376, km 669, sentido Santa Catarina, em 28/11/2022, ocorreu uma interdição parcial, com 1 km de congestionamento , sem previsão de liberação, em virtude de queda de barreira. Há 2 faixas interditadas e 1 liberada.



16:00

Em Tijucas de do Sul/PR, na BR 376, km 662, ocorreu uma interdição total, com 3 km de congestionamento, sem desvio proposto e sem previsão de liberação, em virtude de queda de barreira no km 669 da BR 376 sentido Santa Catarina.



18:10

Pista liberada no km 662. Uma faixa liberada no km 669. Concessionária trabalhando para liberar as 2 faixas interditadas.



18:25

Em Guaratuba/PR, na BR 376, km 669, em 28/11/2022 ocorreu uma interdição total, com 10 congestionamento sem desvio proposto, sem previsão de liberação, em virtude de queda de barreira com risco de agravamento.



19:20

Em Garuva/SC, na BR 101, km 2, em 28/11/2022 19:20, ocorreu uma interdição total sentido Curitiba, com 02 km de congestionamento e sem previsão de liberação, em virtude de queda de barreira com previsão de agravamento. A queda de barreira ocorreu no km 669 da BR 376 e a concessionária fez a interdição na praça de pedágio em Garuva.

19h50

Interdição total na BR-376, devido à queda de barreira no km 669.

Interdição sentido sul na praça de pedágio de São José dos Pinhais e na UOP da PRF em Tijucas do Sul.

Interdição sentido norte,na praça de pedágio de Garuva.



20h40

Em Campina Grande do Sul/PR, na BR 116, km 51, ocorreu uma interdição total, com 20 km de congestionamento, sem previsão de liberação, em virtude de queda de barreira.

Bloqueios de segurança na BR-376:

Sentido SC – pedágio do km 635,1 (São José dos Pinhais);

Sentido Curitiba – pedágio do km 1,3 (Garuva).

23h00

Em Campina Grande do Sul/PR, na BR 116, km 51, sentido decrescente, liberação de uma faixa.

00h20



29/11



04h20

Em Guaratuba (PR), na BR-376, Km 669, devido a queda de barreira foi localizada uma vítima morta no local. Dados são preliminares, as equipes de resgate ainda estão trabalhando nas buscas.



06h30

Em São José dos Pinhais, no km 60, sentido Paranaguá, pista interditada em frente à UOP PRF devido a nova queda de barreira no km 41 na BR-277