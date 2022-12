Imagem ilustrativa/Reprodução PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu, nesta quarta-feira (14), informações de que “miguelitos” (estruturas pontiagudas para furar pneus de veículos), estariam em trechos da Serra do Mar na BR-277, no Litoral do Paraná. Motoristas que trafegam pelo trecho também teriam relatado o mesmo.

