Imagem ilustrativa/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia amanhã até o dia 15 de novembro (terça-feira), a Operação Proclamação da República 2022. Durante este período será reforçado o policiamento ostensivo preventivo, em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, de acordo com as estatísticas. Este será o último feriado prolongado até as festas de fim de ano.



“O dia comemorativo da Proclamação de República ocorre, este ano, em uma terça-feira, promovendo um feriado prolongado com consequente aumento no fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais. Fatores estes podem contribuir para o aumento da violência no trânsito e consequente elevação na quantidade de acidentes graves com feridos e mortos”, diz mensagem da PRF.



Abre e fecha

Em função do feriado da Proclamação da República, não haverá expediente nas repartições públicas municipais de Curitiba na segunda-feira e terça-feira da semana que vem. Alguns serviços e atrativos também sofrem alteração de horários. Bancos também não abrem o atendimento ao público na terça-feira.