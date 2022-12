Defesa Civil do Paraná

A Polícia Rodoviária Federal do Paraná negou hoje ter responsabilizado a concessionária Arteris Litoral Sul por não ter bloqueado a BR-376 antes do deslizamento que soterrou 16 veículos na segunda-feira, em Guaratuba (Litoral). A informação foi publicada pelo Uol.

Em nota, a corporação alegou “que a única afirmação realizada é no sentido dos protolocos referentes à questões técnicas de engenharia, que estão fora da esfera de atuação do órgão: nas ações relacionadas a ocorrências envolvendo a estrutura da rodovia, como pontes, obras e encostas, o monitoramento, fechamento, desobstrução e liberação da via ocorre após análise que é de competência técnica dos órgãos responsáveis pela infraestrutura viária. O DNIT nas rodovias federais sem concessão e pelas concessionárias nas rodovias pedagiadas”.

A reportagem do Uol apontou que, segundo o superintendente da PRF no Paraná, Antônio Paim Júnior, por ser “muito dinâmica”, a avaliação de risco de manter o tráfego perto de encostas em período de chuva deveria ser feita pela empresa responsável pelo trecho.

Paim disse que é “uma questão própria da concessionária avaliar (a condição de tráfego) e agir de acordo com os levantamentos e até o histórico de ações que se tem nos locais”. De acordo com o Uol, as declarações foram dadas em entrevista coletiva.

Um primeiro deslizamento, sem vítimas, havia ocorrido na segunda-feira à tarde, por volta das 15h30, danificando um talude e levando a concessionária a deixar o trânsito em pista simples no trecho do km 669. Cerca de três horas e meia depois, uma nova queda de barreira às 19h resultou na tragédia.

Em nota, a Arteris afirma ser prematura, “neste momento, qualquer afirmação sobre as causas do deslizamento (…) pois não contaria com o embasamento técnico necessário”. Porém, diz que possui um programa permanente de monitoramento de encostas e que o trecho onde ocorreu o deslizamento é “acompanhado periodicamente, sendo parte de suas obrigações contratuais”. A concessionária também ainda estar “consternada” e que “se solidariza com amigos e familiares das vítimas do deslizamento”.