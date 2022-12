Divulgação/PRF

Na manhã desta quarta-feira (7), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em apoio à Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), cumpriu três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão, nas cidades de Morretes, Piraquara, Matinhos e Pontal do Paraná. Participaram da operação, as Polícias Civis do Paraná e Santa Catarina.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA, CLICANDO AQUI