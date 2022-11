Divulgação

Festival de música nascido em Curitiba e que tem por mascote uma onça, o Prime Rock Brasil chega à sua terceira edição na cidade neste sábado. O evento oferecerá mais de dez horas de música na Pedreira Paulo Leminski, e vai movimentar o turismo de eventos.



O festival, que este ano já aconteceu em capitais como Belo Horizonte e Recife, desta vez trará para o line-up da edição de Curitiba estrelas do pop rock nacional como Capital Inicial, Paula Toller, Titãs, Humberto Gessinger, Blitz e Nando Reis.



Idealizador do Prime Rock Brasil, Mac Lovio Solek explica que o foco da programação do Prime Rock Brasil é “reunir amigos artistas que raramente se encontram, em palcos extraordinários, como a Pedreira Paulo Leminiski.