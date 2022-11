(Franklin de Freitas)

A estrutura da primeira árvore do Natal de Curitiba 2022 começou a ser instalada ontem, na rotatória da Avenida Cândido Hartmann, no Parque Barigui. A Árvore de Luz tem 18 metros e integra a decoração da cidade e o circuito drive-thru da Ligga Telecom, no Parque Barigui. Nesta sexta edição do Natal de Curitiba, a cidade vai receber cerca de 40 árvores com tamanhos e decorações diferentes. No Parque Barigui ficarão duas delas. A outra, com patrocínio do ParkShoppingBarigui, terá 22 metros e será instalada no lago. O circuito de árvores natalinas contará com outras dez estruturas nas Ruas da Cidadania das regionais de Curitiba, no calçadão da Rua XV de Novembro e em outras ruas, avenidas e parques da cidade. O Natal de Curitiba deste ano terá cerca de 130 atrações e é a maior programação de fim de ano do país. Serão 32 dias de espetáculos e de atividades lúdicas como roda-gigante, carrossel, caminhos de luz, patinação e outras atrações para todos os gostos e idades. O Natal de Curitiba deve crescer 10% e movimentar a economia.