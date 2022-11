A primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizada neste domingo (13). Mais de 145 mil pessoas no Paraná farão as provas, que avaliam o desempenho dos estudantes e são porta de entrada para o ensino superior. A segunda etapa ocorrerá no dia 20 de novembro.

Nesta primeira fase serão aplicadas as provas de Ciências Humanas e de Linguagens, cada uma com 45 questões objetivas, e mais a redação, que deve ter no máximo 30 linhas. No dia 20 serão avaliadas as áreas de Matemática e Ciências da Natureza, também com provas objetivas de 45 questões cada.

O Enem é promovido anualmente pelo Inep, autarquia do Ministério da Educação (MEC). O exame é usado como acesso à educação superior via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa federal que possibilita aos estudantes ingressar nas universidades públicas e institutos tecnológicos por meio da nota obtida no Enem.

ORGANIZAÇÃO – As provas do Enem serão aplicadas em mais de 6,5 mil salas, em 88 municípios paranaenses. A segurança de todo o processo conta com a Polícia Militar do Paraná, que atuará na distribuição, aplicação e coleta do material avaliativo, além de fazer o patrulhamento ostensivo e preventivo nos locais das provas.

Na terça-feira (08), a PMPR fez a escolta de todos os veículos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) que transportaram as provas do Enem para as regiões do Estado onde a avaliação será realizada.

Equipes da corporação seguem um plano de ação específico. Haverá policiamento ostensivo nos itinerários até os locais de aplicação do exame, onde os policiais permanecerão durante todo o período para evitar situações que possam prejudicar a realização da prova e a concentração dos estudantes.

PREPARAÇÃO – Os estudantes da rede estadual também tiveram uma preparação especial para o Enem. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) promoveu, no início do mês, o Aulão Paraná, no Teatro Guaíra, em Curitiba.

Quase 2 mil estudantes de 29 colégios estaduais da Capital participaram da aula preparatória e receberam informações sobre a divisão das provas, o número de questões e a redação, além de orientação para administrar bem o tempo e outras dicas importantes. O aulão, realizado em parceria com universidades, também abordou os vestibulares que acontecem neste final de ano.

ESTADUAIS – As sete universidades estaduais do Paraná utilizam a nota do exame para o ingresso nas instituições: Londrina (UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (UENP) e Estadual do Paraná (Unespar).

A Universidade Estadual de Londrina e a Universidade Estadual do Centro Oeste usam o Enem como fase única de parte de seus cursos. Na UEL, as vagas são definidas pelos cursos, assim como as pontuações mínimas, enquanto na Unicentro, a exigência é não zerar a redação do Enem.

Na Universidade Estadual de Maringá a nota é um dos critérios para solicitação de vagas remanescentes. Na Universidade do Oeste do Paraná, 50% das vagas de ingresso são via Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Já na Universidade Estadual de Ponta Grossa, a participação no Enem é obrigatória, porque o resultado obtido no exame é somado ao do vestibular.

A Universidade Estadual do Norte do Paraná disponibiliza no mínimo 10% das vagas anuais de cada curso de graduação por meio do Sisu. E na Unespar a nota do Enem é uma das formas utilizadas para seleção de novos estudantes.

IMPRESSO E DIGITAL – Pelo terceiro ano consecutivo, além da versão impressa, o Enem também terá o formato digital. A opção por um ou outro foi feita no momento da inscrição.

A versão digital é realizada nas mesmas datas do exame impresso, com perguntas idênticas, assim como o tema da redação. Embora no Enem Digital as questões sejam respondidas digitalmente, a redação terá de ser manuscrita.

A diferença entre as duas modalidades é que no digital o exame só pode ser feito por quem já concluiu ou vai concluir o ensino médio em 2022.

No Paraná, 141.400 pessoas optaram pela versão impressa e 4.275 pela digital. O Enem Digital será aplicado nas cidades de Curitiba, Francisco Beltrão, Cascavel, Maringá, Apucarana e Londrina.

Os locais das provas, tanto do Enem impresso como da versão digital, podem ser consultados na página do participante.