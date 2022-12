O primeiro boletim de balneabilidade desta temporada no Paraná foi divulgado na sexta-feira pelo Instituto Água e Terra (IAT). A análise da qualidade da água indica pontos próprios e impróprios para banho e para a prática de esportes aquáticos em 66 locais monitorados do Litoral e em praias de água doce das Costas Oeste e Norte do Estado.

O boletim também indica os 10 pontos de foz dos rios no Litoral, que chegam ao mar sempre como impróprios, pois drenam áreas urbanas. De acordo com a análise realizada pelo órgão ambiental, o Litoral tem apenas dois pontos impróprios: Ponta da Pita e o Porto de Cima, localizados em Morretes e Antonina.

Todas as praias de água doce da Costa Oeste estão próprias e a única praia monitorada no Norte, localizada no Terminal Turístico do rio Paranapanema, no município Primeiro de Maio, está imprópria para banho e prática de esportes.

Os boletins de balneabilidade são disponibilizados toda sexta-feira pelo IAT, durante a temporada de verão, período em que há maior fluxo de usuários nos locais monitorados. As amostras de água são coletadas nas segundas-feiras.