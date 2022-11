Foto: Valquir Aureliano































Foto: Valquir Aureliano

O Natal de Curitiba teve no início da noite desta quinta (10) a sua primeira grande atração de rua, com a festa de chegada do Papai Noel no Shopping Mueller. Pelo menos 2 mil pessoas participaram do evento que literalmente parou a Avenida Cândido de Abreu, que teve a primeira faixa bloqueada.

Além do evento no shopping, a capital paranaense contará com uma programação de Natal repleta de atividades organizada pela Prefeitura de Curitiba. A sexta edição consecutiva do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais será a maior do país e ocorrerá do dia 22 de novembro até o dia 23 de dezembro.

Entre as 130 atividades previstas, estão apresentações musicais, incluindo o tradicional coral das coral de crianças e adolescentes do Palácio Avenida, circuitos natalinos, roda-gigante, muitas luzes e espetáculos.

Os preparativos para a grandiosa programação seguem pela cidade, com o início da montagem das grandes árvores e Natal nos parques, praças e ruas.

Acesso ao Parque Barigui, a Avenida Cândido Hartmann, no Bigorrilho, passa por obras de fresa e recape nos 650 metros de extensão entre as ruas Marcelino Champagnat e Jacarezinho. Cartão-postal da cidade, o Barigui receberá atrações do Natal de Curitiba, Luz dos Pinhais 2022.