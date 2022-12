Rachel Ribas

O primeiro fim de semana do mês de dezembro — neste sábado (3) e domingo (4) — será chuvoso em Curitiba. Ao menos é o que diz o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), em sua previsão climática para este fim de semana na Capital paranaense. A chuva só deve parar a partir de terça-feira (6).

No sábado, uma massa de ar quente e úmida segue contribuindo para formação de áreas de instabilidade no Paraná. O risco de tempestades é mais elevado a partir da tarde, mas não se descarta alguma chuva mesmo pela manhã em alguns setores. Em Curitiba, as temperaturas oscilam entre 18ºC e 26ºC

No domingo, as condições meteorológicas são praticamente as mesmas do sábado no Paraná. Esperam-se chuvas e trovoadas. As temperaturas oscilam entre 18ºC e 24ºC.