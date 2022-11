Daniel Castellano / SMCS

Três endereços tradicionais da cidade serão palcos das estreias do primeiro fim de semana do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022. No Passeio Público, a abertura do Natal Condor com o carrossel e o espetáculo na Ilha da Ilusão acontecerá no sábado (26/11). No domingo (27/11), tem estreia do Natal Madalosso Encantado, no restaurante de Santa Felicidade e do Jardim Encantado dos Sonhos Ademicon no Jardim Botânico.

Sábado é no Passeio

Neste sábado, às 19h30, o prefeito Rafael Greca abre a temporada de atrações do Natal Condor no Passeio Público, que terá o tão aguardado carrossel. O brinquedo retorna nesta edição com outras atrações interativas como a Casa do Papai Noel, onde as crianças podem tirar fotos, trenó de renas natalinas e brinquedos gigantes (urso, caixa de presentes e balão).

A partir de domingo (27/11), o carrossel do Passeio Público funcionará de segunda à sexta-feira, das 14h às 21h, e aos sábados e domingos, das 10h às 21h, até 8 de janeiro.

Devido à chuva, a estreia do espetáculo A Ilha da Ilusão Revive o Natal, prevista inicialmente para ocorrer na Ilha dos Poetas do Passeio Público, foi transferida excepcionalmente neste sábado (26/11), para dentro do Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79).

Produzido pela Fundação Cultural de Curitiba, o espetáculo será apresentado de quinta a domingo, até 18 de dezembro, sempre às 19h30, no Passeio Público.

O espetáculo

A Ilha da Ilusão Revive o Natal tem a teatralidade como ponto de partida da celebração do nascimento de Jesus Cristo e mistura de poesia, música, dança e coreografias para celebrar a vida, explica o diretor de Ação Cultural e diretor dos espetáculos do Natal de Curitiba, Edson Bueno.

O espetáculo tem 25 minutos de duração e começa com o anúncio do Arauto Natalino na Ilha da Ilusão. Em seguida, uma barca natalina chega pelo rio que passa por dentro do Passeio Público, contando para o público o significado do Natal. Então os pastores e anunciadores recitam as bem-aventuranças que representam o quanto Jesus Cristo amou a humanidade.

Os anjos na ponte cantam uma música que consagra o amor, a fraternidade e a união, e o Anjo Gabriel anuncia o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo na Manjedoura. Forma-se então o Presépio Vivo no centro da Ilha.

No último ato, os Reis Magos chegam com seus presentes e completam a adoração do nascimento do Menino Jesus e todos os artistas em cena cantam Glória in Excelsis Deo (Glória a Deus nas alturas), um antiquíssimo hino utilizado na liturgia cristã.

No domingo (27/11), às 19h, começa o Jardim Encantado dos Sonhos Ademicon no Jardim Botânico, que ficará repleto de decoração e detalhes luminosos para quem quiser celebrar a época natalina com muitos registros fotográficos “instagramáveis”.

A apresentação do Balé de Natal, do Grupo Catavento, prevista para acontecer ao ar livre durante a abertura do Jardim dos Sonhos, no Botânico, também foi transferia por precaução para dentro do Memorial de Curitiba, devido a previsão de chuva para este domingo (27/11).

A superprodução, acontecerá em sessão única, às19h, no espaço do Largo da Ordem, contará com personagens natalinos, repleto de surpresas e momentos lúdicos, onde as luzes, a dança e as canções.

Natal Solidário do Madalosso

Outra atração que começa neste domingo é o Natal Madalosso Encantado Santa Felicidade. Pelo terceiro ano consecutivo, o Restaurante Madalosso integra o circuito de apresentações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais e neste ano, em parceria com o Hospital Pequeno Príncipe.

Serão oito dias de espetáculos: 27 e 29 de novembro e 4, 5 11, 14, 18 e 19 de dezembro, sempre com três sessões por dia: 19h30, 20h20 e 21h.

Nesse período, a fachada do restaurante vai se transformar em um grande palco iluminado, com encenações e repertórios que prometem encantar o público. Além disso, para uma experiência natalina completa e diferente dos anos anteriores, esta edição contará com neve artificial, ambientes instagramáveis, cenário com luzes e cenografia de O Pequeno Príncipe.

No local, é possível admirar a decoração preparada para a data, com o príncipe e a raposa – personagens da obra O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry.

As exibições terão aproximadamente 25 minutos de duração e vão acontecer no estacionamento frontal do Restaurante, com livre acesso para os espectadores, que podem comparecer ao evento de carro e estacioná-lo no pátio dos fundos ou a pé.

Durante o mês de dezembro, parte do valor dos tradicionais rodízios do Madalosso será destinada para o Hospital Pequeno Príncipe, assim como as moedas da fonte dos desejos serão entregues para o maior hospital exclusivamente pediátrico do país.

Como forma de incentivar ainda mais a solidariedade, todas as mesas do restaurante terão um cartão-postal com tema natalino contendo um QR code que direciona às doações ao Hospital Pequeno Príncipe.

SÁBADO (26/11)

10h às 21h – Feira Especial de Natal da Praça Osório (Praça Osório, s/n, Centro)

6h às 20h – Presépio de Natal no Parque Lago Azul (Rua Colomba Merlin, 831, Umbará)

*19h – Carrossel do Natal Condor no Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n, Passeio Público, Centro)

*19h30 – A Ilha da Ilusão Revive o Natal no Memorial de Curitiba (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79, São Francisco)

19h30 às 23h30 – Natal da Família Moletta (Rua Nicola Pellanda, 5.962 – Umbará)

19h – Natal O Boticário na Rua XV de Novembro (Calçadão da XV de Novembro – Centro)

19h – Árvore de Luz Volvo no Centro Cívico (Av. Cândido de Abreu, ao lado da Prefeitura Municipal de Curitiba)

*Estreias

DOMINGO (27/11)

6h às 20h – Presépio de Natal no Parque Lago Azul (Rua Colomba Merlin, 831, Umbará)

14h30 às 20h – Feira Especial de Natal da Praça Osório (Praça Osório, s/n, Centro)

10h às 21h – Carrossel do Natal Condor no Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n, Passeio Público, Centro)

19h – Cultos do Advento Igreja Presbiteriana de Curitiba (Rua Comendador Araújo, 343 – Centro)

19h30 – A Ilha da Ilusão Revive o Natal (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n, Passeio Público, Centro)

19h30 às 23h30 – Natal da Família Moletta (Rua Nicola Pellanda, 5962 – Umbará)

*19h30 – 20h20 e 21h – Natal Madalosso Encantado Santa Felicidade (Av. Manoel Ribas, 5.875 – Santa Felicidade)

19h – Natal O Boticário na Rua XV de Novembro (Calçadão da XV de Novembro – Centro)

19h – Árvore de Luz Volvo no Centro Cívico (Av. Cândido de Abreu, ao lado da Prefeitura Municipal de Curitiba)

*19h – Jardim dos Sonhos (Jardim Botânico de Curitiba – Rua Engenheiro Ostoja Roguski, 350)

19h – Balé de Natal do Grupo Catavento no Memorial de Curitiba (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79, São Francisco)