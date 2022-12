Engorda da orla em Matinhos deverá ser o grande atrativo (Alessandro Vieira/SEDEST)

Os primeiros tetrápodes no espigão do Pico de Matinhos serão instalados, hoje, às 11 horas. São estruturas de concreto fundamentais para evitar danos causados pela maré alta nas estruturas marítimas construídas no Projeto de Recuperação da Orla de Matinhos.



Ao todo, serão instalados 5.153 tetrápodes nas cinco estruturas marítimas ao longo dos 6,3 km de faixa de orla, sendo 477 somente no espigão de Caiobá.



Esse espigão tem 85 metros de comprimento e serve para garantir a estabilidade da areia depositada na praia depois do processo de dragagem.

