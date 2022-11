Lucilia Guimarães/SMCS –

As professoras e os professores do magistério municipal de Curitiba farão assembleia nesta quarta-feira (23) para deliberar sobre uma greve contra a proposta da Prefeitura que cria empecilhos para avanços nas carreiras implementando, na prática, um congelamento que impedirá que a imensa maioria dos servidores consiga progredir profissionalmente.

A proposta de alteração das carreiras dos servidores municipais foi apresentada pela Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (SMAP). Embora afete todos os profissionais do magistério municipal, a Secretaria Municipal de Educação (SME) afirmou que não conhecia a proposta.

Para o Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (SISMMAC), sindicato que representa as trabalhadoras e os trabalhadores do magistério municipal, apesar das várias tratativas feitas pelo sindicato com a Prefeitura ao longo do ano, a proposta apresentada pela administração municipal é extremamente prejudicial para os profissionais da educação.

Um vídeo produzido pelo sindicato explica a proposta com mais detalhes.

A Assembleia será realizada às 18h30 na sede do Sintracon Curitiba.

Um dos principais problemas apontados pelo SISMMAC é o “pedágio” que limita a quantidade de servidoras e servidores que poderão progredir em cada procedimento.

A secretaria municipal de Educação não vai comentar a possibilidade de greve.