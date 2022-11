Divulgação/Sanepar

O programa Meta20, lançado pela Sanepar em 2020 para estimular a economia de água pela população durante o rodízio no abastecimento da Região Metropolitana de Curitiba, foi um dos três finalistas do Prêmio Sesi ODS 2022 na categoria Inovação. A entrega do certificado ocorreu na quinta-feira (3) em Curitiba, no Congresso Sesi Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A fim de enfrentar a maior crise hídrica da história do Paraná, que afetou severamente os níveis de reservação das barragens de abastecimento da Região Metropolitana de Curitiba, a Sanepar adotou mais de 20 ações e tecnologias que orientaram a tomada de decisão sobre os sistemas de produção e distribuição de água.

Entre as ações, a Companhia desenvolveu projeto de pesquisa e inovação voltado à indução de chuvas e sua quantificação sobre as bacias de contribuição, implantou captações emergenciais de água em cavas e pedreiras, fez transposição de lagos e rios, em caráter emergencial, e antecipou obras estruturantes no sistema de abastecimento.

A campanha Meta20 de incentivo à redução do consumo de água pela população em 20% foi divulgada em mídia impressa, eletrônica e redes sociais, com orientações para o uso racional da água. Na média, a economia por parte da população foi de 17%, o que tem se mantido mesmo após o fim do rodízio.

Toda a estratégia de enfrentamento à crise hídrica permitiu que 6 bilhões de litros de água fossem disponibilizados nas bacias de contribuição dos sistemas de abastecimento, por meio da semeadura de nuvens. Os 673 dias de rodízio no fornecimento de água na RMC, atrelados ao sucesso na redução do consumo doméstico, trouxeram uma economia de 89,8 bilhões de litros de água, o que evitou o colapso do sistema.

ODS– O programa finalista do prêmio Sesi está relacionado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3: Assegurar vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades; ODS número 6: Garantir disponibilidade e manejo sustentável de água e saneamento para todos; e ODS 13: Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.

“A Sanepar está comprometida com os ODS em todas as suas atividades e serviços, seja em relação ao abastecimento de água, seja em relação ao esgotamento sanitário. Isso não foi diferente no enfrentamento à maior crise hídrica no Paraná, que afetou o abastecimento público, com maior gravidade na Região Metropolitana de Curitiba”, disse o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile.