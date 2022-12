Levy Ferreira/SMCS

Motoristas que forem passar pelo bairro Batel a partir desta segunda-feira (12/12) devem prestar atenção às mudanças de trânsito ocasionadas pela programação das apresentações musicais Rock’n Xmas.

O evento integra as atividades do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022, e acontece no Hard Rock Café, na Rua Buenos Aires, nos dias 12, 13, 18, 19 e 20 de dezembro, com duas apresentações, uma às 19h30 e outra às 21h.

Para garantir a segurança dos frequentadores, a Superintendência de Trânsito (Setran) fará alguns bloqueios de trânsito nas vias em frente ao local. A Rua Comendador Araújo, no trecho entre a Desembargador Motta e a Presidente Taunay, e a Rua Buenos Aires, no trecho entre a Benjamin Lins e a Comendador Araújo, ficarão inacessíveis para os motoristas das 18h às 23h.

Agentes de trânsito estarão no local orientando motoristas.