Ana Caniatti

Entre os meses de maio e outubro, a imagem musealizada do Bom Jesus dos Pinhais, que integra o acervo do Museu de Arte Sacra da Arquidiocese de Curitiba (MASAC), passou por um processo de preservação, conservação e restauro pelas mãos da conservadora-restauradora Ana Caniatti, através de projeto realizado em parceria com a Flutua Produções. Todas as ações, bem como o resultado alcançado e o relatório final serão divulgados em uma aula online aberta ao público, marcada para o dia 08 de dezembro (quinta-feira), às 19h. Para participar, não é necessário inscrição prévia e os interessados podem acessar o evento pelo link https://meet.google.com/bkz-dfbt-miq.

A imagem é modelada em terracota ou barro queimado, é policromada e possui resquícios de douramento. O estilo é reconhecido como Paulistinha. Pesquisas mostram que, antes de chegar ao acervo do MASAC, inaugurado em 1981, o item integrou a Igreja Matriz de Curitiba até 1876, quando foi extraviado. Em 1896, tornou-se posse de antepassados da família Brandão, guardiã da imagem até meados de 1979.

Antes de passar pela etapa de restauro, a imagem passou por pesquisas e análises, como raio-X e fotografias ultravioletas a fim de obter mais informações para a fase de tratamento. A partir dos testes, constatou-se partes quebradas e sensíveis. Durante o processo de restauro, a peça passou por fixação da policromia, higienização, reintegração e verniz de proteção.

A conservadora-restauradora explica que o restauro não tem intenção de alterar esteticamente os bens culturais, sobretudo quando se tratam de bens musealizados. “Estes são entendidos como documentos e testemunhos dos modos de fazer e devem ser preservados para as gerações atuais e para as futuras gerações”, comenta.

Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura – Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.