Reprodução/Site Prolata

No terceiro trimestre de 2022, a Prolata, entidade sem fins lucrativos voltada à cadeia do aço, reciclou mais de 15 mil toneladas de latas de aço. Entre os estados que mais reciclaram estão Rio de Janeiro (3.273), Paraná (3.150) e São Paulo (2.747). Em relação ao último ano, entre janeiro e setembro, houve um aumento de 11% do total reciclado, com mais de 51 mil toneladas de aço. As latas de tintas ou alimentos recolhidas são enviadas a siderúrgicas e revalorizadas, transformando-se em novas latas ou em outros itens de aço.

Os números dos Pontos Voluntários de Entrega (PEVs) e de cooperativas parceiras também aumentaram. Atualmente, a Prolata conta com 226 PEVs, cinco a mais do que no trimestre anterior, e 70 cooperativas em 18 estados, totalizando 1.693 cooperados. Além disso, há 40 entrepostos parceiros e o apoio de 14 fabricantes de latas de aço, 28 fabricantes de tintas, 11 fabricantes de alimentos, 41 redes de varejo e três grupos siderúrgicos, responsáveis pela revalorização e reciclagem do material.

Além do bom índice de aço reciclado, Thais Fagury, diretora da Prolata, destaca a importância do aumento no número de Pontos Voluntários de Entrega. ”Os PEVs fazem parte de uma estratégia para que o aço cumpra as etapas da logística reversa, garantindo que as embalagens vazias sejam coletas recicladas da forma correta, gerando valor para toda a cadeia de reciclagem, especialmente para os catadores.”, ressalta.