(Daniel Castellano/SMCS)

A Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba recebeu o prêmio Clotilde de Lourdes Branco Germiniani de Saúde Única, do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná (CRMV-PR), na categoria Políticas Públicas. A cerimônia aconteceu na tarde da última segunda-feira (12/12), na sede da entidade, no Alto da XV.

Em sua quarta edição em 2022, a premiação visa reconhecer médicos veterinários e instituições que tenham se distinguido de forma notável por trabalhos ou ações com interface em duas ou mais áreas da Saúde Única (saúde animal, saúde humana e saúde ambiental).

Para o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, Edson Evaristo, que compareceu à cerimônia, é um grande orgulho para toda a equipe ver o trabalho da Rede de Proteção Animal reconhecido.

“Tivemos a felicidade de receber o prêmio nacional Expressão Ecologia recentemente e, os prêmios Cidade Amiga dos Animais da América Latina. Agora, receber esse reconhecimento também do CRMV nos mostra que estamos trilhando um caminho certo rumo a uma política de bem-estar animal consistente na cidade e sempre com embasamento técnico”, comemorou.

Curitiba se destaca, principalmente, pela Política Pública Continuada para o Controle Populacional de Cães e Gatos e também nos cuidados com a saúde preventiva, com a realização de avaliações clínicas gratuitas. A identificação e registro dos animais também fazem parte das ações.

Isso tudo além do trabalho de fiscalização, combate ao abandono e maus-tratos, resgate de animais atropelados e amplas campanhas de incentivo à adoção. A Proteção Animal ganhou espaço, também, na campanha da Família Folhas 2022, com o novo personagem, o cão-folha adotado Folheco.