Franklin de Freitas

Dezenas de pessoas fizeram, na tarde desta terça-feira (29) uma manifestação em frente ao 1º Distrito Policial, em Curitiba, onde estava previsto o depoimento do homem flagrado por câmeras de monitoramento atacando o artista Odivaldo Carlos da Silva, o Neno, na semana passada, na rua Dr. Faivre, no centro da Capital.

O grupo pede a prisão do suspeito. Eles dizem que as provas, como as imagens de vídeo, já deveriam ser suficientes para isso.

Na segunda-feira (28), oMinistério Público do Paraná (MPPR), por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, designou três promotores de Justiça para acompanhar as investigações relacionadas às agressões sofridas pelo músico negro atacado por um homem no Centro de Curitiba. Foram designados para atuar no caso os promotores de Justiça Cláudia Regina de Paula e Silva, João Milton Salles e Marcelo Balzer Correia.