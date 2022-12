Franklin de Freitas/Arquivo BP

O tempo nesta semana de Natal deve ter oscilações. Nesta quarta-feira (21) e quinta-feira (22), o céu fica mais encoberto, com chuvas localizadas na previsão. Na sexta-feira (23), o sol aparece, mas o tempo volta a fechar no sábado (24), com pancadas de chuva ao longo do período.



No dia de Natal, domingo (25), a previsão de longo prazo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) é de tempo parcialmente encoberto.



As temperaturas ficam amenas todos os dias, apesar do início do verão, no final da tarde desta quarta. As máximas ficam entre 21 e 23 graus até o fim de semana. As mínimas variam de 13 a 16 graus.