Reprodução/Centro Aletti

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) vai conceder, no dia 30 de novembro, o título de Doutor Honoris Causa ao teólogo, artista, professor e sacerdote jesuíta esloveno Marko Ivan Rupnik. Na mesma data, Rupnik vai ministrar, na instituição, a palestra “Educar pela Beleza”, que será aberta ao público e também terá transmissão online.

“A obra de Marko Rupnik é bela não somente por sua dimensão estética, mas, principalmente, porque valoriza a comunhão, atrelada à existência espiritual, em detrimento do individualismo. Em tempos nos quais, muitas vezes, o egoísmo parece se sobressair, reconhecer uma trajetória como essa é essencial”, afirma o reitor da PUCPR, Ir. Rogério Mateucci.

Nascido em 1954, Rupnik tem formação em pintura pela Academia de Belas Artes de Roma, é referência mundial em arte sacra e doutor em Missiologia, ramo da Teologia que estuda as missões, pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Recebeu os prêmios “France Prešeren 2000” e “Beato Angelico 2003”. É, ainda, um dos fundadores do Centro Aletti, comunidade que se dedica à pesquisa teológica, cultural e artística, estudando os entroncamentos entre a fé cristã e as dinâmicas culturais da modernidade e da pós-modernidade.

No Brasil, Rupnik realizou, entre 2014 e 2017, os mosaicos da Catedral de Santa Maria Mãe de Deus, em Castanhal (PA), e atualmente é responsável pela decoração das fachadas do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo, maior obra já assumida pelo Centro Aletti.

Honraria – O título de Doutor Honoris Causa consiste na mais alta dignidade acadêmica a ser outorgada por uma instituição universitária a personalidades com relevantes serviços prestados à educação, artes, sociedade e Igreja, pertencentes ou não à própria universidade.

Em seus mais de 60 anos, a PUCPR já titulou nomes como Zilda Arns, Ney Aminthas de Barros Braga, Dom Pedro Fedalto, Cláudio Pastro, Sergius Elderly, Metry Bacila, Ives Gandra da Silva Martins, Desmond Mpilo Tutu, Padre Zezinho, Cardeal Gianfranco Ravasi e Marcelo Gleiser, para citar alguns.

Serviço:

Titulação Doutor Honoris Causa PUCPR – Marko Rupnik

Dia 30 de novembro de 2022

Sessão solene: 9h, na Biblioteca Central da PUCPR

Palestra “Educar pela Beleza”: 19h, na Biblioteca Central da PUCPR, aberta ao público e também com transmissão online

Inscrições e mais informações sobre a palestra: https://bit.ly/3AIjIsv