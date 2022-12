(Divulgação Polícia Civil Umarama)

Três suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em roubo de caminhões foram presos nesta manhã de quarta-feira, 14, pela Polícia Civil de Cascavel, no oeste do Paraná, com apoio da Polícia Civil Civil de Umuarama.

Os policiais cumpriram os três mandados de prisão e outros quatro de busca e apreensão.

Segundo a polícia, os suspeitos atraiam caminhoneiros através dos anúncios de frete falsos. Quando a vítima chegava para realizar o serviço, era rendida e mantida em cárcere até que o caminhão roubado fosse levado para outro estado.

A polícia afirmou que identificou três membros do grupo criminoso, sendo cumpridos os mandados de prisão contra eles, após investigações por crimes semelhantes que ocorreram na cidades de Umuarama e em Cascavel em julho deste ano.

A investigação seguirá a fim de identificar e localizar outros membros do grupo e também as pessoas que receptavam os veículos roubados. Em novembro um caminhoneiro em Cascavel, foi abordado e mantido em cárcere privado pelo grupo criminoso.

Na ocasião a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um dos suspeitos no momento que ele entregava as chaves do veículo roubado para outro motorista, que levaria o caminhão para o Mato Grosso do Sul.

O suspeito foi preso e informou o local onde onde a vítima era mantida em cativeiro. O motorista foi libertado, porém outros três suspeitos fugiram do local.