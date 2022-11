A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Civil do Mato Grosso (PCMG), prendeu preventivamente quatro suspeitos de estelionato digital, esta quarta-feira (9), em Cuiabá, no Mato Grosso. Estima-se que os indivíduos tenham causado um prejuízo maior de R$55 mil nas vítimas.

