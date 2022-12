Joâo Frigério

Um rapaz foi executado na Rua Operário Santo Dias, no bairro Alto Boqueirão, na tarde desta terça (27). Ele estava em um veículo Fox, quando foi perseguido, emparelhado e levou pelo menos 10 tiros. Ela ainda perdeu o controle do carro e bateu em um portão. A motivação do crime ainda é um mistério.

