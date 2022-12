Reforma de ponte metálica em Morretes atinge quase 50% de execução (Reprodução/DER-PR)

A obra de recuperação estrutural da ponte metálica sobre o Rio Nhundiaquara, na PR-411, em Porto de Cima, distrito de Morretes, no Litoral, já atingiu quase 50% de conclusão.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), atualmente está sendo finalizado o reforço da estrutura metálica da obra de arte especial (OAE), com previsão de término ainda em dezembro, que marca a primeira metade dos trabalhos finalizados.

Até o momento não houve necessidade da interdição total da OAE. Porém, como a ponte possui pista única, a instalação do novo tabuleiro (que corresponde a 39% da execução) só será possível com bloqueio do tráfego de veículos, que ocorrerá somente após a alta temporada.