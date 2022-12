Divulgação/Assessoria de Imprensa

Hospitais de toda a Região Sul do Hapvida NotreDame Intermédica realizaram ações de Natal, nesta semana, como forma de agradecimento aos colaboradores e carinho aos pacientes. As programações ocorreram em instituições e centros clínicos do PR, RS e SC. Confira abaixado cada uma delas:

Hospital e Maternidade Brígida — Curitiba (PR)

Um dos mais conhecidos hospitais e maternidades de Curitiba fez uma ação de decoração no refeitório, assim como um cardápio especial de almoço. Foi entregue também uma lembrancinha para os colaboradores em agradecimento por este ano.

Na UTI Neo, foi realizado um ensaio fotográfico com os recém-nascidos entre os dias 22/12 e 23/12, sendo entregue a foto deles para os pais, para que este momento natalino fique marcado como momento de superação.

Hospital Ônix (unidades Mateus Leme e Batel) — Curitiba (PR)

O hospital entregou uma lembrancinha para colaboradores e pacientes. Depois, os profissionais do Hospital se vestiram de papai Noel e passaram nos setores visitando os pacientes. A mesma ação ocorreu tanto na unidade Mateus Leme quanto no Batel.

Hospital do Coração de Londrina (unidades Paes Leme e Bela Suíça) (PR)

O Hospital do Coração em Londrina, na unidade Paes Leme, fez uma ação para colaboradores e pacientes nos dias 22/12 e 23/12, com entrega de lembrancinhas. Os colaboradores se vestiram de papai Noel, duendes e uma das colaboradoras cantou para os pacientes e funcionários. A Unidade Bela Suíça fez ação semelhante, com entrega de lembrancinhas para os pacientes pediátricos e colaboradores.

Hospital Maringá (PR)

O Hospital Maringá fez ação para os colaboradores nos dias 22/12 e 23/12, com entrega de lembrancinhas e uma árvore com as fotos dos colaboradores com suas famílias, com intuito de agradecimento pela parceria e engajamento da equipe neste ano. A entrega foi feita pelo time de gerentes do hospital e pela equipe de coordenadores nos setores. Por fim, foi feito um lanche para os colaboradores.​

Hospital do Coração de Balneário Camboriú (SC)

O Hospital HCOR Balneário Camboriú fez uma ação para os colaboradores nos dias 16/12 e 17/12 com um café, com intuito de agradecimento pela parceria e engajamento da equipe neste ano.

Hospital Humaniza (RS)

O Hospital Humaniza fez ação para os colaboradores nos dias 21/12 e 22/12 com um lanche e fotos dos colaboradores no setor decorado, com intuito de agradecimento pela parceria e engajamento da equipe neste ano.

Centros Clínicos do Paraná

Por fim, além dos hospitais da NDI Sul, também foram realizadas ações de entregas de lembrancinhas nos Centros Clínicos de São José dos Pinhais (PR), Jaraguá do Sul (SC), Blumenau (SC), Indaial (SC), Viamão (RS), São Leopoldo (RS), Gravataí (RS) e Centro de Infusões Oncológicas do Humaniza (RS).

Campanha de arrecadação para vítimas das enchentes em SC

Durante o início de dezembro, a NotreDame Intermédica Sul também arrecadou brinquedos, alimentos e roupas para as vítimas das enchentes que ocorreram em Santa Catarina. A ação ocorreu até o dia 21 de dezembro em Curitiba e Santa Catarina.