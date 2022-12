CMAEE da Matriz atende 40 crianças com altas habilidades. Ao todo, rede tem mais de 360 superdotados. Na imagem, Caio Manera da Silva, 9 anos. (SMCS)

Capacidades acima da média para matemática e lógica, habilidades na comunicação incomuns para a idade, talento para pintura, desenho, música. Essas e outras características de estudantes com altas habilidades/superdotação são orientadas e trabalhadas por professores da rede municipal de ensino nas salas dos Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado (CMAEEs).

Curitiba fecha este ano com 362 estudantes atendidos nos CMAEEs nas dez regionais da cidade.

Esse número foi possível com a abertura, no início deste ano, de 15 novas salas de recursos para atendimento de crianças e estudantes com altas habilidades/superdotação, em todas as dez regionais. O número foi quadruplicado desde o ano passado.

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, explica que a estratégia de ampliação desse tipo de atendimento surgiu a partir de um grande levantamento em todas as unidades. “Assim identificamos novos estudantes para esse tipo de atendimento e ampliamos a oferta”, relata Maria Sílvia.

O Departamento de Inclusão e Atendimento Educacional Especializado (DIAEE) da Secretaria da Educação faz a triagem para os novos atendimentos. “A qualquer momento os professores podem nos enviar o formulário, que será analisado pela nossa equipe especializada”, explica a diretora do DIAEE, Gislaine Coimbra Budel.

A gerente de Cooperação e Encaminhamentos Especializados, Flávia Fernanda Majcher Cardoso, esclarece que o papel do professor é orientar as atividades dos estudantes, com base nos talentos e curiosidades que eles mesmos trazem.

A professora Karin Cherbiski, do CMAEE Maria do Carmo Pacheco (regional Matriz) tem em sua sala crianças que adoram desenhar e montar jogos. “Faço a mediação, são eles que manifestam seus interesses”, conta a professora.

O CMAEE Matriz atende 40 estudantes com altas habilidades. Na sala da Karin, está matriculado Caio Manera da Silva, 9 anos, que estuda no 4º ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal Elevir Dionísio (Fanny). Ele frequenta o CMAEE da Matriz há um ano, desde o retorno do formato presencial de ensino. “Montamos uma cidade onde tem até uma indústria”, conta, ao mostrar o trabalho feito com as peças de Lego.

“Ele vai bem na matemática, na escrita, mas ama desenhar. Temos muitas pastas em casa cheias de desenhos dele”, relata a mãe, Thaís Manera.

Segundo a diretora do CMAEE da Matriz, Andréia do Rocio, o Centro, localizado na Rua do Rosário, atende atualmente um total de 160 estudantes, nos turnos da manhã e tarde.

O atendimento educacional especializado, realizado no contraturno escolar, está disponível nas unidades da rede municipal de ensino de manhã e à tarde.

O que é um CMAEE?

O Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado oferta avaliação psicopedagógica e atendimento educacional especializado nas áreas de pedagogia especializada, auditiva, visual e estimulação a estudantes com deficiência e Transtornos Funcionais Específicos, matriculados em escolas e creches municipais.

O DIAEE oferece 13 modalidades de atendimento, o que inclui crianças e estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, síndrome de Down, comprometimento motor, Transtornos Funcionais Específicos, entre outros.