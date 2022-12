Divulgação/DER-PR

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) publicou a classificação final da licitação da obra de conservação e manutenção da PR-092 no Norte Pioneiro, entre Wenceslau Braz e Andirá, em uma extensão de 128,42 quilômetros.

Com a reforma serão beneficiados cerca de 130 mil habitantes dos municípios de Andirá, Barra do Jacaré, Guapirama, Joaquim Távora, Quatiguá, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Wenceslau Braz, além de todos os condutores deste corredor logístico entre Paraná e o estado de São Paulo.

Foi declarado vencedor o Consórcio CE Norte Central, composto pelas empresas Compasa do Brasil Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda. e Ellenco Construções Ltda., com a proposta de preço de R$ 23.375.050,86, e por ter toda a sua documentação de habilitação aprovada pela comissão de julgamento do DER-PR.

A publicação do resultado, em diário oficial e no portal Compras Paraná, deu início a prazo de recursos das demais participantes, até o dia 15 de dezembro. Qualquer documento protocolado, bem como as contrarrazões, serão analisados pelo DER-PR para uma decisão final. Em seguida, a licitação segue para homologação do resultado e depois assinatura do contrato.

Estão previstos serviços de remendos profundos e superficiais, fresagem, reperfilagem, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal, entre outros, neste trecho da rodovia, que é administrado pela Superintendência Regional Norte do DER/PR. O prazo de execução é de 365 dias, após emissão de ordem de serviço.

PROGRAMA – Este edital recebeu a nomenclatura lote E, conforme a divisão das regionais no programa de conservação de pavimento Proconserva do DER/PR. Trata-se de um programa intermediário, visando garantir a conservação e boas condições de segurança das rodovias estaduais, enquanto está em elaboração o próximo programa de conservação.

Para esta nova iniciativa estão em desenvolvimento projetos que irão contemplar soluções mais modernas, embasadas por uma cuidadosa análise das condições do pavimento da malha estadual. Será uma nova modelagem para este tipo de contrato, com indicadores de desempenho e resultados mais eficazes e duradouros.