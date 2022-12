Levy Ferreira/SMCS

Motoristas que forem passar pelo bairro Água Verde na noite desta quarta-feira (14/12) deverão ficar atentos às mudanças no trânsito causadas por um evento natalino. O coral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias fará uma apresentação para as crianças do Hospital Pequeno Príncipe.

Para garantir a segurança dos espectadores, a Superintendência de Trânsito (Setran) implementará bloqueios de trânsito em frente ao hospital. A Rua Desembargador Motta ficará totalmente bloqueada no trecho entre a Silva Jardim e a Iguaçu, das 20h até 21h30.

Agentes de trânsito estarão no local orientando os motoristas.