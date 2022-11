Foi inaugurada em Cascavel, no Oeste do Paraná, a Regional Oeste I nesta quinta-feira, 10 de novembro, A solenidade contou com a presença de magistrados coordenadores da Central de Medidas Socialmente Úteis (CEMSU), no Tribunal do Júri do Fórum Estadual de Cascavel.

Além do Município, a sede administrativa atenderá as comarcas de Toledo, Corbélia e Catanduvas, referentes às atividades promovidas pela CEMSU.

A CEMSU atuará como órgão de gestão das alternativas penais, oferecendo subsídio às unidades do Sistema de Justiça Criminal, acompanhamento e fiscalização da execução dos substitutivos penais, bem como elaborando pareceres técnicos que se façam necessários durante o processo.

A equipe será integrada por equipe multidisciplinar e interinstitucional, contando com apoio das áreas de psicologia, serviço social e das entidades parceiras do Sistema.

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Desembargador José Laurindo de Souza Neto participou da cerimônia.

“Por meio de práticas restaurativas pretende-se perceber a melhor forma de reparar a vítima e atender o autor do fato, com processos de conscientização dos deveres de cidadania, prevenindo que ele não venha a repetir a infração”, afirmou o Desembargador José Laurindo de Souza Netto, por meio da assessoria do Tribunal de Justiça do Paraná.