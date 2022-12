UFPR nasceu em 19 de dezembro de 1912, como Universidade do Paraná (Franklin de Freitas)

O reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, usou as redes sociais para fazer um desabafo. Ele disse que os cortes realizados no começo do mês inviabilizaram qualquer pagamento, até mesmo os compromissos previamente assumidos.