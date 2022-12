Ricardo Marcelo Fonseca, reitor da UFPR (Crédito: Reprodução/Instagram)

O reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Ricardo Marcelo Fonseca, divulgou nessa sexta-feira (dia 30) um vídeo com um balanço de 2022 e com expectativas para 2023. Para ele, esse foi, no ponto de vista orçamentário, ‘o mais desafiador das últimas décadas’ para a universidade. Mesmo assim, considerou um ano vitorioso, com a evolução da UFPR na avaliação da CAPES. Para completar, ele afirmou ter esperança em um 2023 melhor.

“Concluimos esse 2022, um ano muito difícil. Talvez o mais desafiador das últimas décadas no ponto de vista orçamentário”, disse. “Um ano em que retomamos as nossas atividades presenciais integrais em fevereiro. Fomos a primeira do Brasil. Logo depois da da fase aguda da pandemia. Tivemos um calendário muito intenso, que exigiu de toda comunidade, mas foi um ano que terminamos de cabeça erguida”, declarou.

“Apesar dos desafios orçamentários, foi um ano que não mexemos em nenhuma bolsa de estudante, nenhum posto de trabalho terceirizado e nem no valor do RU (restaurante universitário)”, disse.

“E na avaliação quadrienal da CAPES, tivemos a maior subida de conceitos da nossa história”, comemorou.

“Quero agradecer a cada estudante, servidor técnico e professor. E desejar que em 2023 nós tenhamos mais conquistas”, declarou. “Um 2023 que começa com esperança, com esperança que sejamos colocados no centro de projeto de país, que tenhamos dignidade orçamentária. Para fazer a UFPR, a mais antiga do Brasil, a alma mater dos paranaenses, um orgulho de todos e todas”, completou.