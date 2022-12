Reprodução

Boletim da Concessionária Arteris Litoral Sul, que cuida da BR-376, que está bloqueada desde o deslizamento de terra há uma semana, diz que as equipes conseguiram avançar com os trabalhos de restauração da rodovia e foram colocadas barreiras de concreto na base da encosta. Mas afirma que nãoexiste previsão de data para a liberação.

“A concessionária segue com os trabalhos e análise contínua do trecho para averiguação da segurança. Quando as condições de segurança forem atendidas a Concessionária comunicará a PRF. A Polícia Rodoviária Federal coordenará uma operação para o restabelecimento da normalidade do fluxo de veículos”, diz a boletim.

Há duas rotas alternativas para ir de Curitiba a Santa Catarina. Uma delas é pelas BRs-116 (de Curitiba a Mafra, SC) e depois pela SC-280, de Mafra até o entroncamento com a BR-101, em Joinville. A outra é pela BR-277 até Paranaguá e depois até Matinhos. Mas essa rota travessia por balsa em Guaratuba, e por isso há restrições para veículos pesados.

Duas pessoas morreram soterradas no deslizamento e outras duas foram resgatadas com vida do local.