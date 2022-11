Divulgação

Com o objetivo de unir forças e estimular a contribuição da população para ações solidárias, o Restaurante Madalosso vai destinar parte do faturamento do mês de dezembro em doações para o Hospital Pequeno Príncipe. Além disso, outras iniciativas vão fazer parte da campanha, como a transformação da tradicional Fonte do Restaurante Madalosso, um ponto tradicional de fotos que foi modificada em uma fonte dos desejos, possibilitando que os visitantes façam pedidos para 2023 e depositem moedas que serão repassadas para o hospital.

E para quem estava com saudades da deliciosa sobremesa Pequeno Príncipe, lançada em parceria com o hospital no Dia das Mães desse ano, ela retorna ao cardápio do mês de dezembro. Com base de cookie, uma generosa bola de sorvete de chicletes, confeitos coloridos e uma coroa remetendo ao Pequeno Príncipe no topo, suas vendas também serão revertidas em doações. Ademais, como forma de incentivar os visitantes a contribuírem com a fundação de forma direta, durante todo o período de Natal será colocado sob todas as mesas de atendimento do restaurante um cartão postal com o tema natalino, com um QRCode disponível no verso, que direcionará a doações diretas ao HPP.

O Restaurante Madalosso está frequentemente engajado com projetos sociais que viabilizam ações solidárias para aqueles que mais necessitam. Em relação ao Hospital Pequeno Príncipe, o restaurante sempre o apoiou de forma direta, com doações ou repasse das notas e cupons fiscais, sem a identificação do CPF do consumidor.

Já a ideia para a parceria nesse Natal, surgiu em maio desse ano, onde foi realizada uma grande ação de dia das mães através do lançamento da Sobremesa Pequeno Príncipe, que teve 100% da venda destinada para o Hospital no mês de maio, assim como 50% da venda das demais sobremesas.

“A sinergia de propósito entre o Madalosso e Hospital foi tão grande que surgiu a ideia da parceria para o Natal”, afirma Mariana Werner, CEO do Restaurante Madalosso.