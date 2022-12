Reprodução/RF

Desde esta quinta-feira (22), o lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do mês de dezembro de 2022 está disponível para consulta. Serão contemplados 488.637contribuintes, entre prioritários e não prioritários. O valor total do crédito é de R$ 903.375.493,48 no País.



No Paraná, terão direito ao lote residual do mês 30.952 contribuintes que, juntos, vão receber R$ 46,4 milhões. O crédito bancário para estes contribuintes será realizado no dia 29 de dezembro.

Em Curitiba são 12.888 que irão receber R$ 25,7 milhões no final do mês a título de restituição.