Área de deslizamento no km 39 da BR-277 passa por limpeza (Divulgação/DER-PR)

Rodovias afetadas com bloqueios por conta de deslizamentos de terra, a BR-277 e a BR-376 terão restrição no tráfego de veículos pesados durante os feriados de Natal e Ano Novo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a medida é necessária para amenizar as filas e auxiliar o tráfego de motoristas em veículos menores que seguirão principalmente para as praias no Paraná e Santa Catarina. “Além de melhorar a trafegabilidade, vamos diluir o fluxo e com isso diminuímos os congestionamentos”, disse o superintendente da PRF no Paraná, Antônio Paim de Abreu Júnior, em entrevista coletiva na manhã de ontem.



Outra medida para reduzir o tempo de deslocamento na BR-277, é a possível liberação de mais uma faixa de rolamento. Em reunião técnica realizada ontem, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), em conjunto com a equipe projetista e a equipe executora das obras de recuperação de talude da BR-277, no Litoral, definiu que os trabalhos iniciais para a melhoria da trafegabilidade serão concentrados na liberação de mais uma faixa próximo ao deslizamento do km 39, o que pode ocorrer após uma vistoria hoje.



A empresa responsável pelos serviços vai instalar uma nova barreira de concreto New Jersey no local bloqueado, na altura do deslizamento do km 39, de menor porte, onde serão feitas adequações para expandir a capacidade de tráfego para mais uma faixa. Além de disciplinar o movimento de veículos, a medida vai garantir mais segurança para o local.



Outras sondagens e verificações serão realizadas nos locais ainda esta semana, nas partes mais elevadas do talude, principalmente no km 41, onde o deslizamento de terra tem aproximadamente 100 metros de extensão vertical. Caso os resultados sejam favoráveis, garantindo a segurança de usuários e funcionários, a liberação da faixa será autorizada, podendo ser expandida para incluir ambos os trechos de responsabilidade do DER/PR. O monitoramento será permanente enquanto durarem as obras.



O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que está planejando retirar temporariamente o guindaste no km 42 da rodovia, com o veículo retornando somente após o feriado de final de ano. A medida permitiria a liberação de uma faixa adicional na altura da obra sendo executada pelo governo federal também, provisoriamente.



As duas rodovias sofrem com lentidão no trânsito desde os deslizamentos. Na semana passada usuários reclamaram de demora de mais de seis horas nos trechos. O temor é que o fluxo nesta semana e na semana que vem sejam muito maiores por conta dos feriados, o que pode provocar filas ainda maiores.



Como ficará a circulação de veículos pesados nos feriados de fim de ano

Na BR-277, que liga a capital às praias do Paraná, durante o Natal, o tráfego de caminhões articulados será proibido, no sentido Paranaguá, do meio-dia à meia-noite de domingo (dia 25). Na segunda-feira (dia 26), o tráfego estará proibido para esses veículos de 6 horas da manhã ao meio-dia. Para a subida sentido Curitiba, o tráfego estará impedido na sexta-feira (dia 23), do meio-dia à meia-noite. No sábado (deia 24), de 8h da manhã à meia-noite.

Durante o feriado de Ano Novo, o trânsito de caminhões articulados será proibido no sentido Paranaguá, na sexta-feira (dia 30), de meio-dia à meia-noite. No sábado (dia 31), de 8h da manhã à meia-noite. No sentido Curitiba, o tráfego será interditado para esses veículos no domingo (dia 1º), de meio-dia à meia-noite. Na segunda-feira (dia 2), de 6h da manhã ao meio-dia.

Já na BR-376, que liga Curitiba ao Litoral catarinense, o trânsito de caminhões será impedido em todos os sentidos nesta sexta-feira, de 14h à meia-noite. No sábado, a interdição será de 6h da manhã às 18h. No domingo, de 14h à meia-noite. Na segunda-feira, de 6h da manhã ao meio-dia.

No Ano Novo, os caminhões ficarão impedidos de circular na sexta-feira (dia 30), de 14h à meia-noite. No sábado (dia 31), de 6h da manhã às 18h. No domingo (dia 1º), de 14h à meia-noite. Na segunda-feira (dia 2), de 6h da manhã ao meio-dia. Uma das três faixas que serão utilizadas na BR-376 irá atuar de maneira reversível para ajudar os motoristas.

Graciosa será liberada parcialmente na tarde de hoje

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) vai liberar parcialmente a Estrada da Graciosa (PR-410) a partir do início da tarde de hoje. O bloqueio atual será substituído por operação pare-e-siga somente no km 7, em pista simples, normalizando o tráfego na maior parte da rodovia, com o bloqueio sendo retomado somente após as 18h.



A medida vai garantir o avanço das obras de recuperação do aterro da rodovia no local, e ao mesmo tempo a retomada do deslocamento de moradores e turistas pela Estrada da Graciosa.



A partir de amanhã, a operação pare-e-siga ocorrerá regularmente das 7h da manhã até as 18h no km 7, com o tráfego liberado nos demais trechos. À noite, após este período e até a manhã seguinte, a rodovia será novamente bloqueada do km 6 ao km 16, para garantir a segurança dos usuários. A medida deve prosseguir até a conclusão das obras, nos primeiros meses do ano que vem.



Será liberada a passagem de carros, vans, micro-ônibus e veículos similares, com o objetivo de evitar possíveis danos à pista durante esse período de intervenções. As restrições de veículos e horários podem ser ajustadas pelo DER/PR, conforme a necessidade, desenvolvimento da obra e também pelas condições climáticas – chuvas fortes podem exigir novamente o bloqueio do trecho.



Temporada de verão lançada

Foi lançado no sábado passado, em Matinhos, o Verão Maior Paraná, que representa a abertura oficial da temporada de verão no Estado. Com shows gratuitos, circo e cinema ao ar livre, eventos esportivos e atividades de recreação, a programação segue até fevereiro do ano que vem.



A ação integrada do Governo do Estado busca aprimorar a infraestrutura das praias e balneários paranaenses, além de garantir a saúde, segurança, lazer e entretenimento aos turistas e moradores locais.

As atividades esportivas começam logo após o Natal, no dia 26 de dezembro. A Superintendência Geral do Esporte vai montar seis pontos fixos no Litoral.

KM 39 da br-277

Limpeza de pista

Ontem também foram realizados os serviços de limpeza da pista no km 39 da BR-277, que ainda estava com lama, além da limpeza e recomposição dos dispositivos de drenagem nos dois locais, garantindo o escoamento de água da chuva. Todas essas melhorias vão ajudar a desafogar o tráfego de veículos na rodovia, atualmente com um bloqueio que vai do km 39 ao km 42, devido à queda de barreiras em três pontos neste trecho. O DNIT está trabalhando no km 42, e, desde a última sexta-feira, o DER/PR assumiu integralmente a execução das obras no km 39 e km 41 da BR-277, já tendo realizado sondagens e avaliações dos locais.



Na BR-376, o diretor de operações da concessionária Arteris Litoral Sul, Antônio Cesar Rivas Sass, informou que duas obras importantes estão sendo realizadas no local onde houve o deslizamento na BR-376.