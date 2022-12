Franklin de Freitas

O número de afetados pelas chuvas no Litoral e na Região Metropolitana de Curitiba subiu para 7.528 pessoas, mostrava o boletim de ocorrências divulgado às 15h de ontem pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. Ocorrências de deslizamentos, inundações, alagamentos e enxurradas foram registradas em 12 municípios desde o domingo.



Em São José dos Pinhais, o Rio Pequeno subiu de nível, atingindo os bairros Jardim Modelo (foto), Rio Branco e Independência. Foram mais de 1000 famílias foram atingidas, sendo que 30 ficaram desalojadas. Ontem, Rio Miringuava baixou de nível, o que estava permitindo as pessoas já voltarem para as casas nos bairros São Marcos e Borda do Campo.