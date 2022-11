Roda-gigante estreia no dia 1º de dezembro (Franklin de Freitas)

A roda-gigante, literalmente maior atração do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022, começou a ser montada ontem, na praça Santos Andrade, no Centro, onde será a principal atração da Vila de Natal Electrolux. A estreia ocorre na próxima quinta-feira, dia 1º de dezembro, e marca a volta da atração no calendário natalino da capital paranaense. A entrada é gratuita.



Com 40 toneladas e 20 metros de altura, a estrutura veio do Rio de Janeiro e ficará em Curitiba até 8 de janeiro de 2023. O brinquedo que foi sensação na edição do Natal de Curitiba em 2019, atraiu na primeira semana de funcionamento daquela edição, quase 15 mil pessoas.



Estreias

Hoje, o Natal de Curitiba vai se conectar com São Paulo, às 19h30, durante a estreia da decoração do Calçadão da Rua XV de Novembro, patrocinada por O Boticário. A cerimônia de abertura do Natal O Boticário acontecerá simultaneamente no Calçadão da XV, em Curitiba, e no Shopping Cidade São Paulo, em São Paulo, e contará com uma conexão surpresa ao vivo.



O Natal O Boticário em Curitiba fica no calçadão da XV, entre a Alameda Dr. Muricy e a Avenida Marechal Floriano Peixoto.



Outra atração que será acesa hoje é a Árvore de Natal da rotatória do Centro Cívico. Patrocinada pela Volvo, a árvore de 18 metros de altura com luz led poderá ser apreciada por quem transitar pela Avenida Cândido de Abreu.