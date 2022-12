Reprodução/Google View

O Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit), informa que haverá interdições em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná, em virtude de obras de readequação da rodovia BR-369/PR-855 e implantação de passarela. A interdição total, que tem prazo de 60 dias, será realizada do km 56 ao km 61, sendo um dos acessos à cidade.

As interdições se iniciam dia 09/01/2023 até dia 09/03/2023.

A rodovia conta com outros dois acessos para o centro de Bandeirantes: um pela Avenida Silva e outro pelo entroncamento da BR-369 com a PR-436, que ficam a 2 km e 5 km de distância da área interditada, respectivamente.