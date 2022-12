Pedro Ribas/SMCS

A Rodoviária de Curitiba recebeu uma decoração especial de Natal neste ano para celebrar os 50 anos do terminal, comemorados em novembro. São 8 mil metros de microlâmpadas formando mantos de luz que estão encantando os passageiros que embarcam e desembarcam em Curitiba. O projeto, inédito, é uma parceria entre empresas rodoviárias, donos de comércios e a Urbanização de Curitiba (Urbs).

“Estamos celebrando o meio século do terminal, que faz parte da história da cidade. Também é uma forma de fazer com o que as pessoas que passam na Rodoviária entrem no clima de Natal, que é tão especial em Curitiba”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

Pelo menos 167 mil pessoas devem embarcar na Rodoviária para as celebrações do Natal e Ano Novo. O movimento deve ser 5% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, segundo Elcio dos Anjos, administrador da Rodoviária.

Ao todo, são esperados 77 mil embarques entre os dias 18 e 23/12 e 90 mil entre 26 e 31/12.

Resultado do ano

A previsão é que a Rodoviária feche 2022 com um total de 4,68 milhões de passageiros, movimento 45% acima do registrado em 2021 – ano que ainda foi impactado pelas restrições da pandemia –, quando foram registrados 3,21 milhões de passageiros.

Maior terminal da Região Sul, a rodoviária tem 72 mil metros quadrados de área total, sendo 27 mil de área construída onde funcionam 23 guichês de atendimento, 12 lanchonetes, praça de alimentação com mais três lanchonetes, duas salas VIP, cinco comércios de variedades.

Por dia passam pelo local cerca de 20 mil pessoas (passageiros, funcionários, prestadores de serviços e turistas), número superior à população de muitas cidades do Estado.

A decoração especial de Natal pode ser conferida até a primeira semana de janeiro. Participaram da parceria as empresas Planalto, Ouro e Prata, Penha, Expresso Maringá, Princesa do Norte, Princesa dos Campos, Garcia e os empresários Wilson e Claudia Nicolau, donos de comércios no terminal.