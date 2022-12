Rodoviária de Curitiba: movimento do fim de ano (Franklin de Freitas)

A Rodoviária de Curitiba prevê 90 mil embarques na semana do Ano Novo. O movimento no entorno do terminal da Capital também está mais alto, e por conta disso, há reforço no atendimento com operações de agentes de trânsito nas áreas internas, bem como nos acessos ao terminal rodoviário, aumento no efetivo da Guarda Municipal, principalmente nas entradas do terminal, e fiscalização de táxi.



As linhas de ônibus que dão acesso ao terminal terão veículos de reserva à disposição da fiscalização em caso de necessidade. Ao todo, a previsão da Rodoviária é de 167 mil embarques para o Natal e o Ano Novo. O pico de movimento deve acontrece amanhã, quando são esperados 21 mil embarques no terminal rodoviário, com 660 ônibus.



Ao mesmo tempo em que o trânsito na região da rodoviária se intensifica, as saídas e entradas da cidade também recebem um volume maior de tráefgo por conta dos viajantes que chegam de carro, seja para ficar em Curitiba na passagem de ano, ou para se dirigirem para os litorais do Paraná e Santa Catarina.



A BR-277, tanto na entrada sentido interior do Paraná, quanto na saída para o Litoral paranaense, está mais movimentada desde o início da semana.



Na região da Avenida das Torres, que dá acesso para a BR-376, que leva para Santa Catarina, também há fluxo alto ao longo do dia.



As duas rodovias, por causa dos pontos de restrição de tráfego, estão com longas filas na Serra do Mar.