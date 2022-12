(Frankklin de Freitas)

Com a expectativa do aumento de fluxo de pessoas e veículos nas rodovias paranaenses a partir de hoje a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), lança a Operação Ano-Novo, com reforço de policiamento nas rodovias. A ação começaria às 0h desta sexta-feira (30) e encerra às 23h59 de segunda-feira (2/1).

Assim como na operação do feriado do Natal, em virtude dos últimos dois anos de pandemia e também o fim dos contratos do pedágio, a expectativa é que o volume de veículos nas rodovias seja maior do que em 2020 e 2021. Por conta disso, o efetivo policial nas rodovias estaduais será reforçado.

Contrastes: BR-277 lotada enquanto a Avenida Marechal Deodoro estava vazia (Franklin de Freitas)

Na realidade, o fluxo nas rodovias já é grande desde antes do Natal, o que tem provocado lentidão em alguns trechos. Em especial nos de Serra do Mar, nas BRs 277 e 376, que levam aos litorais do Paraná e Santa Catarina, e que por conta de deslizamentos em novembro e dezembro, estão com trechos onde o tráfego é feito com restrições.



Mas, trechos do interior do Paraná também devem sentir o tráfego mais intenso. “Há uma expectativa muito grande para o aumento do fluxo de veículos nas rodovias tanto no sentido ao interior do estado, outros estados e ao litoral paranaense. Por isso, reforçamos o policiamento e promovemos, principalmente, ações de conscientização dos usuários das rodovias para este período”, disse o comandante do BPRv, tenente-coronel Wellenton Joserli Selmer.



“O trânsito de veículos já estará mais lento por conta das últimas situações envolvendo os deslizamentos, por isso, sair antes de casa, sem pressa, com a manutenção do veículo em dia é fundamental para que a viagem seja tranquila para todos”, frisou o tenente-coronel Selmer.

Diferente de outros feriados, quando existem horários de pico no movimento, para a virada do ano as rodovias contarão com movimento intenso desde as primeiras horas desta sexta-feira e assim ficar até a noite.



Para deixar o tráfego menos intenso, as BRs 277 e 376 estarão com restrição de circulação de veículos pesados em determinados horários nesta sexta-feira (30), sábado (31) domingo (1/1) e na segunda-feira (2/1).

Na quinta-feira (39), o movimento nas rodovias que levam para o Litoral do Paraná e para Santa Catarina eram intenso desde cedo e se intensificou durante a tarde. Nesta sexta, não deve ser diferente. Da mesma forma, as rodovias que trazem o tráfego do interior do Paraná também eram grandes.



Contraste

Se o movimento nas rodovias estão intensos, o mesmo não acontece dentro da cidade. Curitiba tinha o trânsito tranquilo nesta quinta-feira, com exceção de locais como a região da rodoferroviária e centros comerciais e turísticos, as ruas estavam uma calmaria só. Um exemplo era a Avenida Marechal Deodoro, no Centro da Capital, que em dias normais sempre está lotada, ontem, tinha um cenário bem diferente.

Rodovias federais

A Operação Ano Novo 2023, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), também começou na madrugada desta sexta-feira. A ação, que ocorre em todas as estradas federais do país, segue até as 23h59 de domingo. Com o aumento do tráfego por causa dos deslocamentos de fim de ano, o objetivo é garantir segurança viária e a preservação de vidas nas rodovias.

Natal 2022 nas rodovias federais registraram menos acidentes e mortes que no ano anterior

Balanço da PRF da Operação Natal 2022 revela que houve redução de 65% no número de acidentes graves, 82% no número de feridos e 38% no total de mortes registradas em relação ao mesmo período de 2021. A ação foi realizada de 22 a 25 de dezembro e contou com 18% a mais de efetivo do que no ano anterior.



Foram feitas 85.668 fiscalizações de pessoas e abordagem de 60.953 veículos. Também foram realizados 45.764 testes de bafômetro, um número 51% maior do que em 2021. Houve 1.541 autos de infração para motoristas sob influência de álcool e 95 deles foram presos por crime de embriaguez ao volante.



Dicas — Antes de pegar a estrada, a PRF orienta que sejam tomadas algumas ações preventivas. Ela listou seis medidas de verificação de veículos: estado de conservação dos pneus, incluindo o estepe; alinhamento e balanceamento; funcionamento do sistema de iluminação; limpadores de para-brisa; prazo de validade do filtro e óleo do motor; e documentação do veículo e do condutor.

Em 2020 e 2021, variantes da Covid atrapalharam as festas de fim de ano

Os dois últimos finais de ano foram com a pandemia do novo coronavírus muito presente. Em 2020, primeiro ano da pandemia, os casos ainda assustavam, não havia vacinação em massa e a variante Delta provocava um pico de contaminações.



No ano seguinte, aparentemente mais controlada, a Covid veio com uma nova variante que fez explodir o número de casos novos após a passagem do réveillon. Foi a vez da variante Ômicron.



Neste ano, apesar do avanço da vacinação contra a Covid e dos casos menos graves, ainda há preocupação, até pela circulação de variantes, como a BQ 1.



A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta a população para duas situações que podem agravar o cenário da Covid-19 no Paraná: as aglomerações de fim de ano combinadas com a falta ou atraso de vacinação contra a doença.



Para prevenir o aumento de casos graves e óbitos, a orientação da pasta é de que as pessoas procurem os postos de saúde para receberem o imunizante.



Boletim

Na quinta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) confirmou mais 2.718 novos casos confirmados e nove mortes pela doença. Apesar do número alto de casos confirmados (nem todos recentes), a média móvel no Estado está em queda. A média móvel de sete dias estava no dia 28 de dezembro em 2.418, o que representava 25,7% de decréscimo em relação a 14 antes. A média móvel de óbitos era no dia 28 de três, 40,5% de decréscimo em relação a 14 dias.

O Brasil registrou mais 37.694 casos e 172 mortes, nesta quinta. O total foi para 36.302.415 casos e 693.734 óbitos na pandemia.