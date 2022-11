Divulgação-Sesp

O Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná (BPRv) registrou 83 acidentes durante o feriado prolongado, com 92 feridos e três mortes nas rodovias estaduais. A Operação Proclamação da República, com reforço no policiamento, começou na sexta-feira e foi até ontem.



Ao todo, foram lavrados 1.166 autos de infração para veículos e condutores com irregularidades. Já imagens de radar flagraram 2.618 veículos em excesso de velocidade.



Em relação às apreensões e prisões, a operação também registrou resultados expressivos. Ao todo foram mais de 630 quilos de drogas retirados de circulação e nove pessoas presas em diversas ações durante os cinco dias do feriado.