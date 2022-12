Franklin de Freitas – arquivo

A sexta-feira (30) já começou com filas nas rodovias que ligam Curitiba a Santa Catarina e ao Litoral do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-277, há 10 quilômetros de congestionamento para quem desce ao Litoral, o que aumenta a viagem até às praias paranaenses em uma hora. Já na BR-376, em direção a Santa Catarina, o congestionamento é de seis quilômetros, com um acréscimo de 20 minutos na viagem. Nas duas rodovias não há congestionamento no sentido de Curitiba

Voltam a valer nesta sexta-feira (30) as restrições de tráfego para caminhões e veículos de carga articulados nas BR-277 e BR-376, no Paraná. As mudanças vão até segunda-feira (2). A medida foi adotada pelo Governo do Paraná para reduzir as filas causadas pelo deslizamentos que ´prejudicam a trafegabilidade das rodovias.

Na BR-376, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a restrição de veículos pesados será entre os km 648 e 682 – da entrada para Campo Alto, em Tijucas do Sul, até a praça de pedágio de Garuva, em Santa Catarina.

Veja os horários de circulação proibida para caminhões na BR-376

Dia 30 de dezembro: das 14h à 0h nos dois sentidos; Dia 31 de dezembro: 6h às 18h nos dois sentidos; Dia 1º de janeiro: 14h até 0h nos dois sentidos; Dia 2 de janeiro: 6h às 12h nos dois sentidos.

Na BR-277, as regras valem para o trecho entre o quilômetro 60, na praça de pedágio desativada em São José dos Pinhais, até o quilômetro 30, no viaduto de acesso à Morretes.

Veja os horários de circulação proibida para caminhões na BR-277