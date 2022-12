Ricardo Marajó/SMCS (arquivo)

Um coro de quase mil crianças se apresenta nesta sexta-feira (16/12), às 20h, nas sacadas da Rua da Cidadania do Bairro Novo. Na programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 tem ainda apresentação gratuita da Camerata Antiqua de Curitiba e a última sessão do espetáculo de Natal no Bosque Zaninelli.

A tradicional Cantata do Bairro Novo acontecerá ao ar livre com a participação de curitibinhas, a maioria com 10 anos de idade, de 19 escolas municipais da Regional Bairro Novo. Sob a regência da maestrina Cristiane Alexandre, o repertório terá 12 músicas como Bandeira do Divino, Noite Feliz, Bate o Sino e Uma Estrela Renasce.

O espetáculo é apresentado ao ar livre e a Cantata contará com cenografia especial na Rua da Cidadania, com show de luzes. Todos os anos, a Cantata reúne milhares de pessoas, moradores dos bairros Sítio Cercado, Umbará e Ganchinho.

Camerata na Igreja do Guadalupe

Outra atração do Natal de Curitiba nesta sexta-feira (16/12), às 19h30, é o concerto da Camerata Antiqua de Curitiba no Santuário Nossa Senhora do Guadalupe, no Centro. Sob a regência de Mara Campos e solos da soprano Ana Paula Machado, o concerto executa uma seleção especial de coros.

Todo o repertório traduz o que é o verdadeiro espírito do Natal, do Oratório Messias de Händel ao Gloria de Vivaldi e das canções tradicionais como: Noite Feliz, de Franz Xaver Gruber; O Holy Night, de Adolphe Charles Adam; e Adeste Fideles, de autoria atribuída ao Rei D. João IV de Portugal, entre outras.

Confira aqui a programação desta sexta-feira (16/12) do Natal de Curitiba

6h – Presépio no Parque Lago Azul (Rua Colomba Merlin, 831 – Umbará)

10h – Feira Especial de Natal da Praça Osório (Praça Osório – Centro)

10h – Feira Especial de Natal da Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade – Centro)

14h – Natal da Família Folhas na Escola Municipal de Sustentabilidade (Rua Victor Benato, 210 – Pilarzinho)

14h – Carrossel de Luz Marista no Parque Tanguá (Parque Tanguá – Taboão)

14h – Natal Condor no Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 370 – Centro)

16h – Vila Electrolux com roda-gigante (Praça Santos Andrade, Centro)

19h – Caminho de Luz Ligga no Parque Náutico (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1.220 – Boqueirão). Ônibus especial com embarque e desembarque no Terminal do Boqueirão

19h – Caminho de Luz Ligga no Parque Barigui (Av. Cândido Hartmann, S/N – Bigorrilho). Ônibus especial com embarque e desembarque no Terminal Campina do Siqueira

19h – Árvore de Natal Centro Cívico (Avenida Cândido de Abreu, 817 – Centro Cívico)

19h – Árvore do lago no Parque Barigui (Av. Cândido Hartmann, S/N – Bigorrilho)

19h – Árvore de Natal da Rotatória do Parque Barigui (Av. Cândido Hartmann, 2355 – Bigorrilho)

19h – Decoração do Natal O Boticário na Rua XV de Novembro (Calçadão da XV de Novembro – Centro)

19h – Jardim dos Sonhos Ademicon (Rua Engenheiro Ostoja Roguski, 350 – Jardim Botânico)

19h – Decoração da bola de Natal do Club Athletico Paranaense na Praça Afonso Botelho (Rua Engenheiros Rebouças, 3020 – Água Verde)

19h30 – Concerto da Camerata Antiqua (Santuário Nossa Srª de Guadalupe – Praça Senador Correia, 128 – Centro)

19h30 – Auto de Natal no Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro)

19h30 – Natal da Família Moletta (Rua Nicola Pellanda, 5962 – Umbará)

19h30 – Ópera Celebre a Vida (Memorial Paranista – R. Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

20h – Cantata de Natal do Bairro Novo ( Rua da Cidadania do Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1.700, Sítio Cercado)